Секс-блогер Татьяна Никонова умерла в Москве

Российская активистка сексуального просвещения и феминистка Татьяна Никонова скончалась в возрасте 43 лет от тяжелой болезни.

Российская активистка сексуального просвещения и феминистка Татьяна Никонова скончалась в возрасте 43 лет от тяжелой болезни.

Точные причины смерти блогера пока неизвестны. Сообщение о трагедии появилось в соцсетях Никоновой.

"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее. Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", — говорится в письме.

Татьяна Никонова создала первый в России блог о новостях и сплетнях вокруг знаменитостей Spletnik.ru. Она занималась сексуальным просвещением и работала внештатным автором Афиши Daily, Wonderzine, The Village, GQ, Life.