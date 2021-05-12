22:00 12 Мая 2021Политика
Украинские прокуроры планируют просить ареста Виктора Медведчука
Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подозревают в госизмене.
Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подозревают в госизмене.
Прокуратура уведомила депутата о предъявляемых ему обвинениях и намерена требовать его ареста. Медведчук получил статус подозреваемого, передает РИА Новости.
"Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины в соцсетях.
Украинских депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в гоизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Глава политсовета ОПЗЖ проходит подозреваемым сразу по трем эпизодам.