Украинские прокуроры планируют просить ареста Виктора Медведчука

Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подозревают в госизмене.

Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подозревают в госизмене.

Прокуратура уведомила депутата о предъявляемых ему обвинениях и намерена требовать его ареста. Медведчук получил статус подозреваемого, передает РИА Новости.

"Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины в соцсетях.

Украинских депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в гоизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Глава политсовета ОПЗЖ проходит подозреваемым сразу по трем эпизодам.