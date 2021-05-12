"Открытая Россия" пытается дискредитировать новые правила по обороту оружия

Новые ограничения на использование оружия в России могут лишить граждан прав на самооборону. Об этом заявил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Новые ограничения на использование оружия в России могут лишить граждан прав на самооборону. Об этом заявил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Правительство РФ принимает новые правила по обороту оружия в стране после стрельбы в школе в Казани, чтобы предотвратить подобные трагедии. Представитель "Открытой России" (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) пытается дискредитировать действия российских властей, передает "ПолитЭксперт".

"Защитят ли новые ограничения от новых трагедий? Нет. Лишат ли права на самооборону добропорядочных граждан — безусловно", — написал Пивоваров в своих соцсетях.

Он не пояснил, как именно новые законы могут лишить граждан права на самооборону, и не стал выражать соболезнования родным пострадавших в результате трагедии в школе. Молодой человек ворвался в образовательное учреждение и устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек и пострадали 18 детей.