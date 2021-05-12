Украинская ведущая преподала команде Зеленского урок этикета

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно сидеть в людных местах. Соответствующая запись появилась на ее странице в Instagram.

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно сидеть в людных местах. Соответствующая запись появилась на ее странице в Instagram.

Фреймут посоветовала подписчикам садиться так, чтобы не показывать подошвы. Урок этикета сопровождался демонстрацией, во время которой ведущая уточнила, что показывать низ обуви собеседнику неприлично.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце посетил Катар с официальным визитом. Члены киевской делегации, по мнению экспертов, тогда допустили вопиющую дипломатическую ошибку — на встрече они сидели, закинув ногу на ногу. Подобные действия категорически неприемлемы в мусульманских странах.