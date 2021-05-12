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20:53   12 Мая 2021
Политика

Москва готова к проведению встречи Байдена и Путина

Москва готова к проведению встречи Байдена и Путина

Москва готова к проведению российско-американской встречи на высшем уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российские дипломаты провели соответствующую работу и готовы к встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, оповестил Рябков.

"Мы со своей стороны находимся на низком старте. Мы готовы включиться в обсуждение всех аспектов с американскими коллегами", — уточнил дипломат.

Россия понимает, что Вашингтону необходимо время, чтобы провести ревизию позиций прошлой администрации США, но процесс не должен быть затянут, подчеркнул Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

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#россия #сша #путин #байден

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