Трагедия в Казани не оставила равнодушным никого в России. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время нападения.

Трагедия в Казани не оставила равнодушным никого в России. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время нападения.

Он подчеркнул, что вместе с Медиагруппой скорбит по погибшим и переживает за раненых. Столярчук констатировал, что невинные дети пошли в гимназию за знаниями и погибли. Ничто не может оправдать расстрел невинных школьников, отметил глава Медиагруппы "Патриот".

Он обратил внимание, что обществу следует извлечь урок из трагедии. Обвиняемый легально купил дробовик, хотя имел, как потом выяснилось, проблемы психического характера. Тем более, стрелок не сожалеет о своем злодеянии.

Нападение на гимназию было совершено 11 мая. Следствие считает, что 19-летний Ильназ Галявиев вооружился купленным дробовиком и начал расстреливать школьников. Он вел огонь и по учителям, которые пытались защитить детей. Жертвами стали семь подростков и двое взрослых. Ранения получили 23 человека. СК в ходе следствия выяснил, что медики задолго до нападения выявили у обвиняемого заболевание головного мозга, сообщал ФАН.