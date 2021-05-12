Депутат Панина посоветовала США подготовиться к утрате геополитических позиций

Представитель Госдумы РФ Елена Панина прокомментировала высылку пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале депутата.

Представитель Госдумы РФ Елена Панина прокомментировала высылку пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале депутата.

Парламентарий отметила, что решение РФ объявить Росс персоной нон грата вполне оправдывает себя. По ее словам, американское руководство должно понимать, что Москва не станет идти на уступки в одностороннем порядке.

"А с учетом того, что США, фактически, проспали модернизацию своего стратегического ядерного потенциала, им надо быть готовыми к утрате геополитических позиций по всему миру", — написала Панина.

Росс ранее вошла в список американских дипломатов, которые подверглись высылке в связи с недружественными действиями США.