20:41 12 Мая 2021Политика
Депутат Панина посоветовала США подготовиться к утрате геополитических позиций
Представитель Госдумы РФ Елена Панина прокомментировала высылку пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале депутата.
Представитель Госдумы РФ Елена Панина прокомментировала высылку пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале депутата.
Парламентарий отметила, что решение РФ объявить Росс персоной нон грата вполне оправдывает себя. По ее словам, американское руководство должно понимать, что Москва не станет идти на уступки в одностороннем порядке.
"А с учетом того, что США, фактически, проспали модернизацию своего стратегического ядерного потенциала, им надо быть готовыми к утрате геополитических позиций по всему миру", — написала Панина.
Росс ранее вошла в список американских дипломатов, которые подверглись высылке в связи с недружественными действиями США.