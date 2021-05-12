Киев верит в способность НАТО положить конец войне на Украине

Членство Украины в НАТО позволит прекратить войну на востоке государства и сделать так, чтобы подобного больше не повторялось. Об этом заявила депутат Рады Ирина Верещук.

Членство Украины в НАТО позволит прекратить войну на востоке государства и сделать так, чтобы подобного больше не повторялось. Об этом заявила депутат Рады Ирина Верещук.

Однопартиец президента Владимира Зеленского назвала присоединение страны к Альянсу "жизненно необходимым" шагом. Его осуществлению может помешать исключительно неверие в собственные силы. Важно доверять главе государства и правительству, а также верить в возможность Украины вступить в НАТО. Все государства были вынуждены пройти трудный путь перед становлением полноправным членом организации, отметила Верещук.

"Если раньше мы рассматривали вступление в НАТО, я имею в виду до 2014 года, как ценность, как наш демократический выбор, то после начала … войны это стало жизненно необходимым выбором", — цитирует слова политика сайт УНН.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский указал на яростное стремление США затащить Украину в НАТО. Шаг является частью стратегии по наращиванию влияния Альянса на востоке, что заявлялось Вашингтоном еще в 1996 году.