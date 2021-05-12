Жительница Казани рассказала об учительнице, спасшей учеников двух классов

Педагог казанской гимназии Алла Борисовна вывела детей через черных ход на кухне во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева.

Педагог казанской гимназии Алла Борисовна вывела детей через черных ход на кухне во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева.

По словам женщины, двое ее внуков учатся в школе, в которой произошла трагедия. Старший из детей вместе со сверстниками смог пережить страшные минуты в классе, забаррикадировав дверь. А младшая девочка в момент происшествия находилась в столовой. Учительница, увидев злоумышленника, вывела своих подопечных из поля зрения преступника на улицу, передает сайт 360tv.ru.

Однако не всем удалось спастись от Галявиева. Так, одной из его жертв стала 26-летняя преподавательница английского языка, которая закрыла собой одного из школьников. Помимо нее погибли еще один педагог и семеро детей. Травмы получили 23 человека.

Правоохранителям удалось задержать стрелка. Против него возбуждено уголовное дело. Советский суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщало Федеральное агентство новостей.