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20:26   12 Мая 2021
Происшествия

Жительница Казани рассказала об учительнице, спасшей учеников двух классов

Жительница Казани рассказала об учительнице, спасшей учеников двух классов

Педагог казанской гимназии Алла Борисовна вывела детей через черных ход на кухне во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева.

По словам женщины, двое ее внуков учатся в школе, в которой произошла трагедия. Старший из детей вместе со сверстниками смог пережить страшные минуты в классе, забаррикадировав дверь. А младшая девочка в момент происшествия находилась в столовой. Учительница, увидев злоумышленника, вывела своих подопечных из поля зрения преступника на улицу, передает сайт 360tv.ru.

Однако не всем удалось спастись от Галявиева. Так, одной из его жертв стала 26-летняя преподавательница английского языка, которая закрыла собой одного из школьников. Помимо нее погибли еще один педагог и семеро детей. Травмы получили 23 человека.

Правоохранителям удалось задержать стрелка. Против него возбуждено уголовное дело. Советский суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщало Федеральное агентство новостей.

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#казань #стрелок #школа #галявиев

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