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20:24   12 Мая 2021
Общество

Экс-солист оперной труппы Большого театра Редькин скоропостижно ушел из жизни

Экс-солист оперной труппы Большого театра Редькин скоропостижно ушел из жизни

Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Государственного академического Большого театра Владимир Редькин скончался в 65 лет.

Печальное известие сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова. Причина ухода из жизни Редькина пока не называется. Церемония прощания со знаменитым артистом пройдет 15 мая в РАМ имени Гнесиных.

Владимир Редькин родился в 1956 году, затем окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В Большой театр был принят сразу после выпуска и проработал там с 1986 по 2016 год. Будучи ведущим солистом оперы ГАБТ на протяжении 30 лет, Редькин исполнил все ведущие партии, написанные для баритона.

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