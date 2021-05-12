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20:21   12 Мая 2021
Происшествия

Брат основного спонсора Навального заочно арестован по делу об убийстве

Брат основного спонсора Навального заочно арестован по делу об убийстве

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия. Заочно арестован Сергей Зимин, который может находиться в Европе.

Речь идет о Сергее Зимине. Правоохранители считают, что в 90-е он мог руководить одной из московских преступных группировок. Его имя упоминалось в публикациях прессы, посвященных заказным убийствам. Более 20 лет назад он был объявлен в розыск по делу о расправе над преступным авторитетом, сообщало RT.

Братом арестованного является Борис Зимин. Он считается одним из основных спонсоров деятельности блогера Алексея Навального. Осужденный псевдоактивист и не скрывал факт финансовой помощи со стороны Бориса Зимина.

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#арест #навальный #зимин

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