Брат основного спонсора Навального заочно арестован по делу об убийстве

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия. Заочно арестован Сергей Зимин, который может находиться в Европе.

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия. Заочно арестован Сергей Зимин, который может находиться в Европе.

Речь идет о Сергее Зимине. Правоохранители считают, что в 90-е он мог руководить одной из московских преступных группировок. Его имя упоминалось в публикациях прессы, посвященных заказным убийствам. Более 20 лет назад он был объявлен в розыск по делу о расправе над преступным авторитетом, сообщало RT.

Братом арестованного является Борис Зимин. Он считается одним из основных спонсоров деятельности блогера Алексея Навального. Осужденный псевдоактивист и не скрывал факт финансовой помощи со стороны Бориса Зимина.