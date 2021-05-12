Власти Киева создали новое ведомство по борьбе с преступлениями в сфере экономики

Украина создала новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями под названием Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщают СМИ.

Украина создала новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями под названием Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщают СМИ.

В задачи ведомства будет входить выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики. Координировать деятельность БЭБ будет кабмин. В правительстве уверены, что бюро внедрит новые аналитические подходы для противодействия финансовым преступлениям.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что вступление Украины в НАТО является необходимым для урегулирования ситуации в Донбассе. По ее словам, для Киева жизненно важно, чтобы страна стала частью Альянса.