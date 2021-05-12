Замглавы МИД РФ Рябков сообщил о возможной встрече Лаврова с Блинкеном в Рейкьявике

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться в конце мая. Об этом заявил заместитель министра Сергей Рябков.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться в конце мая. Об этом заявил заместитель министра Сергей Рябков.

По его словам, переговоры могут состояться на полях министерского заседания Арктического совета.

"Я допускаю, что это впишется в графики", — сказал Рябков.

При этом замглавы МИД отметил, что для этого требуется, чтобы такое понимание было между руководителем министерства и госсекретарем США.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону запустить полноформатный диалог по стратегической стабильности. Однако американская сторона пока не проявила заинтересованность в решении этого вопроса.