Прокуратура не связывает дело о стрельбе в казанской школе с терроризмом

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в убийстве девяти человек, пока не стал фигурантом дела о терроризме. На данный момент он проходит по другой статье.

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в убийстве девяти человек, пока не стал фигурантом дела о терроризме. На данный момент он проходит по другой статье.

Дело о массовом убийстве в 175-й гимназии на данный момент не рассматривается по статье о терроризме, сообщает источник ФАН. Подозреваемого обвиняют в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами.

По версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на школу, жертвами которого стали девять человек. Сегодня суд отправил юношу под арест на два месяца. За свое злодеяние он может получить пожизненный срок, писал ФАН.