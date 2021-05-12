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19:37   12 Мая 2021
Политика

Путин примет участие в онлайн-совещании с представителями кабмина 13 мая

Путин примет участие в онлайн-совещании с представителями кабмина 13 мая

Онлайн-совещание членов российского правительства при участии президента страны Владимира Путина состоится 13 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Основная тема предстоящего заседания связана с ситуацией на рынке труда, отметили представители пресс-службы. По их словам, участники мероприятия также обсудят реализацию программы поддержки занятости населения.

"С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков", — сообщили в Кремле.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что рынок труда в 17 регионах вернулся к показателям, зафиксированным до начала пандемии.

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#путин #правительство #президент

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