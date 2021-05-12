Галявиеву грозит пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Устроивший бойню в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев обвиняется в убийстве нескольких человек с отягчающими обстоятельствами.

Устроивший бойню в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев обвиняется в убийстве нескольких человек с отягчающими обстоятельствами.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобного рода преступление, — это пожизненное лишение свободы либо смертная казнь, на которую в России введен мораторий.

Ранее Советский районный суд Казани вынес решение об аресте Галявиева сроком на два месяца. Казанский стрелок, узнав об избранной мере пресечения, не проявил никаких эмоций.

Трагедия развернулась в казанской гимназии №175 утром 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев расстрелял из дробовика находившихся в учебном заведении людей. В результате его действий погибли семеро школьников и два учителя. Еще 23 человека были доставлены в больницы с тарвмами различной степени.