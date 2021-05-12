Попытка увеличить военный бюджет: Пригожин рассказал об истерике Лондона

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об истерике Великобритании по поводу "укрывательства международных преступников".

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об истерике Великобритании по поводу "укрывательства международных преступников".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб пытался упрекнуть Россию в том, что она якобы укрывает людей, которые находятся в розыске. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать ситуацию.

"В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают преступником, а я считаю себя патриотом. А преступниками — господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения", — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин напомнил, что причина истерики Великобритании кроется в попытках увеличить военный бюджет страны.

"Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин "российская угроза" и пугая им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить министерству обороны самую большую сумму за последние тридцать лет. Так что, господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов", — считает Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и Рааб пытались навязать России ответственность за некие "провокации", а также выразили поддержку Украине. О каких именно "провокациях" идет речь, в заявлении не уточняется.