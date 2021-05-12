Помощник Вячеслава Зайцева рассказал о новом сомнительном человеке в окружении модельера

Дизайнер Аника Керимова хочет выкупить Дом моды Вячеслава Зайцева. Эту информацию прокомментировал художественный руководитель Дома моды и личный помощник модельера Расул Ахмедов.

Дизайнер Аника Керимова хочет выкупить Дом моды Вячеслава Зайцева. Эту информацию прокомментировал художественный руководитель Дома моды и личный помощник модельера Расул Ахмедов.

В СМИ появилась информация, что Керимова собирается помочь известному модельеру рассчитаться с долгами. Она готова выкупить Дом моды и закрыть долги Зайцева. Она также сообщила, что собирается работать вместе с сыном модельера Егором Зайцевым. Художественный руководитель и заместитель гендиректора Дома моды, а также личный помощник Вячеслава Михайловича Расул Ахмедов назвал чушью такие заявления.

"Подобную чушь даже не хочу комментировать. Аника Керимова прикрывается фамилией Сулеймана Керимова. Но я лично звонил Сулейману, и он сказал, что не имеет никакого отношения к этому человеку и знать ее не знает", — рассказал Ахмедов порталу Teleprogramma.pro.

Помощник Зайцева также выяснил финансовое положение Керимовой. Со слов Ахмедова, у дизайнера нет денег выкупить даже свою квартиру. Он не понимает, каким образом она может приобрести двухмиллиардное здание Дома моды. Сам модельер сказал Ахмедову, что не знает, кто такая Аника Керимова. Также помощник Зайцева заявил, что у Дома моды на данный момент нет никаких долгов.