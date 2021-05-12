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19:13   12 Мая 2021
Политика

Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США

Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, сообщили в Москве.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что беседа дипломатов проходила по телефону.

Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт ранее допустил возможность очной встречи Лаврова и Блинкена. По словам представителя американского ведомства, двусторонние переговоры могут пройти в конце мая. В это время на территории Исландии состоится мероприятие в рамках Арктического совета.

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