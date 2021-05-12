19:13 12 Мая 2021Политика
Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, сообщили в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, сообщили в Москве.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что беседа дипломатов проходила по телефону.
Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт ранее допустил возможность очной встречи Лаврова и Блинкена. По словам представителя американского ведомства, двусторонние переговоры могут пройти в конце мая. В это время на территории Исландии состоится мероприятие в рамках Арктического совета.