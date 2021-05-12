Суд вынес решение об аресте на два месяца с возможностью продления в отношении Ильназа Галявиева, признавшего свою вину в совершении расстрела на территории №175 гимназии в Казани.

Появилось видео ареста Ильназа Галявиева прямо в зале Советского районного суда Казани. Свою вину 19-летний преступник, расстрелявший семерых детей и двух учителей в гимназии №175, признал. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Галявиев — об избрания ему меры пресечения в виде ареста pic.twitter.com/ak5duWuEQr — Рыбка FUGU ???? (@FUGU06613306) May 12, 2021

Следователи также подтвердили версию о детонации Галявиевым на территории школы самодельного взрывного устройства.

Сегодня, 12 мая, в Казани день траура. По всей стране люди несут свечи и игрушки к представительствам республики. Многие спортивные мероприятия начинаются с минуты молчания в память о погибших в ужасной трагедии, а к представительствам республики люди приносят игрушки и цветы.