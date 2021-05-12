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19:06   12 Мая 2021
Происшествия

Появилось видео ареста казанского стрелка Галявиева в зале суда

Появилось видео ареста казанского стрелка Галявиева в зале суда

Появилось видео ареста Ильназа Галявиева прямо в зале Советского районного суда Казани. Свою вину 19-летний преступник, расстрелявший семерых детей и двух учителей в гимназии №175, признал. Теперь ему грозит пожизненное заключение. 

Следователи также подтвердили версию о детонации Галявиевым на территории школы самодельного взрывного устройства. 

Сегодня, 12 мая, в Казани день траура. По всей стране люди несут свечи и игрушки к представительствам республики. Многие спортивные мероприятия начинаются с минуты молчания в память о погибших в ужасной трагедии, а к представительствам республики люди приносят игрушки и цветы.

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#суд #арест #казань #стрелок #школа #галявиев

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