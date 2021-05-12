18:26 12 Мая 2021Происшествия
В Татарстане начался суд над казанским стрелком
Суд над 19-летним Ильназом Галявиевым начался в Татарстане. Преступника завели в зал заседаний.
Суд над 19-летним Ильназом Галявиевым начался в Татарстане. Преступника завели в зал заседаний.
Корреспондент РИА Новости сообщил о начале судебного заседания с казанским стрелком. Преступник 11 мая зашел в гимназию №175 города Казань и открыл огонь. В результате трагедии погибли несколько человек.
Следственный комитет ранее указал на наличие заболевания головного мозга у Галявиева. Нападавший сообщил о своих намерениях в Telegram-канале незадолго до стрельбы.