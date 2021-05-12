Озвучены даты этапов международного песенного конкурса "Евровидение-2021"

Стало известно, когда пройдут церемония открытия, полуфиналы и финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Стало известно, когда пройдут церемония открытия, полуфиналы и финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Церемония открытия юбилейного, 65-го песенного конкурса состоится 16 мая. По традиции в круизном терминале Роттердама друг друга поприветствуют участники из 39 стран. Даты полуфиналов назначены на 18 и 20 мая.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на Евровидении, выступит в первом отборе под третьим номером. Основные соревнования пройдут на арене Ahoy Rotterdam.

Финал международного песенного конкурса состоится 22 мая. В последнем этапе за победу сразятся 26 участников. Федеральное агентство новостей пишет, что в 2021 году десять стран, в числе которых Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Турция, Черногория и другие, отказались от участия в Евровидении.