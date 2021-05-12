Казанский стрелок заявил в суде, что не имеет тяжелых заболеваний

Представители СК РФ сообщали, что Ильназ Галявиев находится в неадекватном состоянии. По их словам, это затрудняло проведение следственных мероприятий.

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, убивший в гимназии №175 девять человек, семеро из которых — дети, завяил в зале суда, что не имеет тяжелых заболеваний.

Ранее представители СК РФ сообщали, что Ильназ Галявиев находится в неадекватном состоянии. По их словам, это затрудняло проведение следственных мероприятий. Более того, был опубликован ролик с допроса преступника, где он в явно неуравновешенном состоянии неоднократно заявлял, что он «бог», а внутри него якобы «живет монстр».