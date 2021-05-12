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18:01   12 Мая 2021
Общество

Зафиксированы новые ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Зафиксированы новые ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Предупреждение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС опубликовали исследователи. Их работа представлена в журнале Science.

Новые реакции деления фиксируются в массе уранового топлива. Оно захоронено в глубине реакторного зала атомной электростанции. Они подобны тлеющим углям в мангале, рассказал химик Нил Хайят.

Сейчас ученые из Украины исследуют, способны ли новые реакции угаснуть без посторонней помощи. В то же время рассматривается вариант принятия мер для недопущения новой аварии.

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#аэс #реакция #чернобыль

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