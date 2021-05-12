Зафиксированы новые ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Предупреждение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС опубликовали исследователи. Их работа представлена в журнале Science.

Предупреждение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС опубликовали исследователи. Их работа представлена в журнале Science.

Новые реакции деления фиксируются в массе уранового топлива. Оно захоронено в глубине реакторного зала атомной электростанции. Они подобны тлеющим углям в мангале, рассказал химик Нил Хайят.

Сейчас ученые из Украины исследуют, способны ли новые реакции угаснуть без посторонней помощи. В то же время рассматривается вариант принятия мер для недопущения новой аварии.