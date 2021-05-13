В центре Нью-Йорка установили огромную скульптуру темнокожего божества

Как сообщил автор, для создания тела скульптуры он вдохновлялся греческими храмами Зевса, а голову для статуи изготовил согласно традициям африканской культуры.

В самом центре города Нью-Йорка, перед зданием офиса Рокфеллеровского центра, где располагаются различные скульптуры богов Древней Греции, была установлена гигантская статуя из бронзы «Оракул», сообщает издание Smithsonian Magazine.

Сэнфорд Биггерс — темнокожий деятель искусств и автор этой экспозиции сообщил, что в ближайшее время «Оракул» также начнет и соответствовать своему названию: посетители смогут активировать QR-код возле статуи, а скульптура будет произносить голосом знаменитостей различные предсказания.

The Sanford Biggers exhibition is now live! With a 15,280 pound sculpture, murals, paintings and elaborate quilts— it is the largest compilation of art by a single artist ever displayed on our campus. It will be on view until June 29. https://t.co/qkcW6aEW2b pic.twitter.com/ssTZDSThy6 — Rockefeller Center (@rockcenternyc) May 5, 2021

Стоит отметить, что этот «бронзовый шедевр» — пародия на третье чудо света Древнего мира, воздвигнутое в V веке до нашей эры: статую Зевса в Олимпии. Как сообщил автор, на создание тела скульптуры он вдохновлялся греческими храмами Зевса, а голову для статуи изготовил согласно традициям африканской культуры.

«Итак, у вас есть белая версия европейских объектов и черная версия», — сказал Биггерс.

Темнокожий дизайнер говорит, что он чувствует себя в вправе переделывать классические скульптуры, так как, по его мнению, «наше современное понимание форм уже давно ошибочно».

Своим художественным взглядом поделился с «Политикой Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей консервативного интернет-сообщества 1337const. Он считает, что в США проявляется новая псевдо-религия под названием Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.), поэтому не удивительно, что для американцев возводят новые «тотемы». Также консерватор предложил назвать это творчество «Обамкул», так как сходство у него «не только с Зевсом».

«Сейчас в США новая религия под названием BLM — подобных творений мы увидим еще много. Они и сделали пародию на Зевса, так как это скрытое отожествление с божественной сущностью, которое будет откладываться у людей на подсознании, по типу технологии "Окна Овертона". Можно было сделать еще лучше и вместо "Оракул" дать название "Обамкул", ведь сходство не только с Зевсом», — заявил Кирюшкин

Также Кирюшкин подчеркнул, что африканская культура, хоть и имеет свой шарм, но тем не менее у нее должно быть свое место в мире, и не стоит произведения искусства вроде статуи Зевса смешивать с подобным языческим и примитивным сегментом всем на показ, так как «это просто отвратительная безвкусица».

Ранее историк, ученый и режиссер Евгений Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку.