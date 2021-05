В центре Нью-Йорка установили огромную скульптуру темнокожего божества

Как сообщил автор, для создания тела скульптуры он вдохновлялся греческими храмами Зевса, а голову для статуи изготовил согласно традициям африканской культуры.

В самом центре города Нью-Йорка, перед зданием офиса Рокфеллеровского центра, где располагаются различные скульптуры богов Древней Греции, была установлена гигантская статуя из бронзы «Оракул», сообщает издание Smithsonian Magazine.

Сэнфорд Биггерс — темнокожий деятель искусств и автор этой экспозиции сообщил, что в ближайшее время «Оракул» также начнет и соответствовать своему названию: посетители смогут активировать QR-код возле статуи, а скульптура будет произносить голосом знаменитостей различные предсказания.

The Sanford Biggers exhibition is now live! With a 15,280 pound sculpture, murals, paintings and elaborate quilts— it is the largest compilation of art by a single artist ever displayed on our campus. It will be on view until June 29. https://t.co/qkcW6aEW2b pic.twitter.com/ssTZDSThy6