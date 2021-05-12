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17:54   12 Мая 2021
Политика

Видео со странной речью главы Республики Алтай появилось в Сети

Видео со странной речью главы Республики Алтай появилось в Сети

Странная речь главы Республики Алтай Олега Хорохордина на открытии арт-объекта удивила местных жителей. Ролик с его выступлением появился в Сети.

Торжественное мероприятие было посвящено 265-летию вхождения алтайского народа в российское государство.

"Мне все время так нравится это слово "алтайского народа в российское государство", — сказал глава республики.

Местных жителей удивила манера речи Хорохордина. Он говорил медленно и тихо, а иногда заикался. В конце поздравления он практически замолчал. Горожане предположили, что глава республики был нетрезв. Однако в его окружении объяснили, что инцидент произошел из-за "плотного ежедневного графика".

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#видео #алтай #хорохордин

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