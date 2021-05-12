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17:48   12 Мая 2021
Происшествия

Казанский стрелок во время учебы в школе был вежливым и тихим ребенком

Казанский стрелок во время учебы в школе был вежливым и тихим ребенком

Школьный класс напавшего на гимназию №175 Ильназа Г. имел хорошую репутацию. В нем царила дружная и веселая атмосфера.

Юноша, учившийся в параллельном классе с подозреваемым в массовом убийстве, в интервью РЕН ТВ заявил, что его знакомый в школьные годы был вежливым и спокойным ребенком. Отношения между учениками класса Ильназа Г. были дружными, задержанному никто не грубил.

При этом молодой человек добавил, что учебное заведение охраняли пенсионеры, у которых отсутствовали любые средства самообороны. При возникновении угрозы вахтер должен был нажать тревожную кнопку Росгвардии.

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#дети #стрельба #казань #школа

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