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17:46   12 Мая 2021
Политика

Дублинский университет отказался корректировать курс о России в угоду Украине и Грузии

Дублинский университет отказался корректировать курс о России в угоду Украине и Грузии

Городской университет Дублина (DCU) счел беспрецедентной попытку Украины и Грузии внести изменения в образовательный курс о России и постсоветском пространстве.

Президент вуза Дайре Кеога лично ответил Тбилиси и Киеву. В письме он заявил, что такие предложения подрывают ключевые принципы академической свободы. По его словам, ему еще не приходилось за четверть века работы в учебном заведении встречаться с подобным. Действия Украины и Грузии направлены на создание дипломатической проблемы.

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#дублинский университет #украина и грузия #дайре кеога

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