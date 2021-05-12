Дублинский университет отказался корректировать курс о России в угоду Украине и Грузии

Городской университет Дублина (DCU) счел беспрецедентной попытку Украины и Грузии внести изменения в образовательный курс о России и постсоветском пространстве.

Городской университет Дублина (DCU) счел беспрецедентной попытку Украины и Грузии внести изменения в образовательный курс о России и постсоветском пространстве.

Президент вуза Дайре Кеога лично ответил Тбилиси и Киеву. В письме он заявил, что такие предложения подрывают ключевые принципы академической свободы. По его словам, ему еще не приходилось за четверть века работы в учебном заведении встречаться с подобным. Действия Украины и Грузии направлены на создание дипломатической проблемы.