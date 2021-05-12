Башкирских учащихся освободили от занятий 14 мая после трагедии в Казани

Министерство образования республики объявило 14 мая днем, свободным от занятий для большинства школьников.

В Минобразования Башкирии приняли решение объявить 14 мая не учебным днем для большинства школьников республики, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Постановление касается только учеников 1-8 и 10 классов. Дети из 9 и 11 классов продолжат занятия, поскольку у них идет активная подготовка к экзаменам.

«В дополнительный день отдыха 14 мая 2021 года в школах проведут комплексное обследование на предмет соответствия антитеррористической защищенности», – говорится в постановлении министерства.

Напомним, 11 мая около 10 утра студент казанского колледжа Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №145 и открыл огонь по ученикам и учителям. В момент нападения в здании находилось более 800 человек. Семь школьников и двое учителей погибли. Более 20 раненных сейчас находятся в больницах Татарстана и Москвы.