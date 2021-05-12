17:32 12 Мая 2021Политика
Канцлера Австрии подозревают в лжесвидетельстве по скандалу "Ибица-гейт"
Канцлер Австрии Себастьян Курц подозревается в даче ложных показаний по выяснению обстоятельств скандала, известного как "Ибица-гейт".
Канцлер Австрии Себастьян Курц подозревается в даче ложных показаний по выяснению обстоятельств скандала, известного как "Ибица-гейт".
В Австрии пытаются установить авторов скандального ролика с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которая привела к развалу правительства. Комиссия заподозрила Курца в лжесвидетельстве по "Ибице-гейт", но он отвергает эту информацию.
"На мой взгляд, я всегда прикладывал усилия для ответов комиссии, сделал все возможное", — сказал канцлер Австрии.
Как известно, в видео Штрах якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы. Специальная комиссия разбирается в ситуации, а Курц давал показания по этому инциденту.