Канцлера Австрии подозревают в лжесвидетельстве по скандалу "Ибица-гейт"

Канцлер Австрии Себастьян Курц подозревается в даче ложных показаний по выяснению обстоятельств скандала, известного как "Ибица-гейт".

Канцлер Австрии Себастьян Курц подозревается в даче ложных показаний по выяснению обстоятельств скандала, известного как "Ибица-гейт".

В Австрии пытаются установить авторов скандального ролика с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которая привела к развалу правительства. Комиссия заподозрила Курца в лжесвидетельстве по "Ибице-гейт", но он отвергает эту информацию.

"На мой взгляд, я всегда прикладывал усилия для ответов комиссии, сделал все возможное", — сказал канцлер Австрии.

Как известно, в видео Штрах якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы. Специальная комиссия разбирается в ситуации, а Курц давал показания по этому инциденту.