В Петербурге ввели ограничения для пользователей самокатов

Под запрет попали парковки вблизи метро и остановок общественного транспорта. Появилось скоростное ограничение.

Власти Санкт-Петербурга совместно с ГИБДД и кикшеринговыми организациями ограничили зоны парковки электросамокатов в городе, сообщили сегодня в комитете по транспорту.

Согласно новым правилам, эти средства индивидуальной мобильности отныне нельзя парковать возле станций метро, а также в радиусе 15 метров от остановок общественного транспорта.

Кроме того, любителей прокатиться с ветерком на самокате решили ограничить в скорости — теперь перемещаться по городу можно не быстрее 15 километров в час.

«Если сервис не может реализовать технически данное ограничение, то ему следует информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростной режим либо блокировать аккаунт нарушителя», – поручили в комитете по транспорту.

В ведомстве вскоре планируют создать рабочую группу, которая возьмет на себя регулирование работы сервисов аренды самокатов.