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17:43   12 Мая 2021
Россия

В Петербурге ввели ограничения для пользователей самокатов

В Петербурге ввели ограничения для пользователей самокатов

Власти Санкт-Петербурга совместно с ГИБДД и кикшеринговыми организациями ограничили зоны парковки электросамокатов в городе, сообщили сегодня в комитете по транспорту.

Согласно новым правилам, эти средства индивидуальной мобильности отныне нельзя парковать возле станций метро, а также в радиусе 15 метров от остановок общественного транспорта.

Кроме того, любителей прокатиться с ветерком на самокате решили ограничить в скорости — теперь перемещаться по городу можно не быстрее 15 километров в час.

«Если сервис не может реализовать технически данное ограничение, то ему следует информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростной режим либо блокировать аккаунт нарушителя», – поручили в комитете по транспорту.

 В ведомстве вскоре планируют создать рабочую группу, которая возьмет на себя регулирование работы сервисов аренды самокатов.

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#санкт-петербург #ограничения #электросамокат

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