Адвокат назвал условия, при которых казанский стрелок окажется на свободе

Дальнейшая судьба преступника станет ясна только после полной психиатрической экспертизы.

В среду, 12 мая, Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву – 19-летнему преступнику, который накануне устроил стрельбу в школе №175 по улице Джаудата Файзи. В ходе следствия экспертам предстоит определить, можно ли назвать подсудимого «невменяемым».

Если это произойдет, то казанский стрелок вскоре может оказаться на свободе. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказала адвокат Виолетта Волкова.

«Теоретически, да — Галявиева могут выпустить на свободу. Достаточно вспомнить няню Гюльчехру Бобокулову, которая отрезала голову четырехлетнему ребенку в Москве. Она, насколько мне известно, не так давно была освобождена, потому что ее дальнейшее содержание в стенах психиатрического стационара было признано нецелесообразным. Ей здоровье поправили. Если экспертиза признает, что Галявиев вменяемым в момент преступления не являлся, то он не может быть привлечен к ответственности», — объяснила юрист.

В юридической сфере таких преступников называют «неправосубъектными», добавила специалист. Это значит, что подозреваемый не может быть субъектом уголовной ответственности. В таком случае к человеку применяется принудительное лечение.

Подробнее о том, какое наказание ждет Галявиева в случае, если его признают вменяемым, «Политика Сегодня» писала ранее.