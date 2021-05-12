Петр Толстой заявил, что Россия покинет ПАСЕ в случае дискриминации

Россия готова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы в случае ущемления прав, заявил вице-спикер ГД РФ Петр Толстой.

Россия готова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы в случае ущемления прав, заявил вице-спикер ГД РФ Петр Толстой.

В эфире отечественного телевидения политик подчеркнул, что страна выходила из состава ПАСЕ и сделает это еще раз, если будут применены попытки дискриминации в отношении российской делегации.

Западные страны слепо верят заявлениям Лондона и Вашингтона. В таком случае объяснения бесполезны, уточнил спикер. Кроме того, Толстой сказал, что ПАСЕ на сегодняшний день является единственной площадкой, на которой Москва может объяснять свое видение мира.

В марте Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении России. В ответ МИД РФ запретил восьми гражданам стран ЕС въезжать на территорию страны. В списке оказался глава Европарламента Давид Сассоли.