Неудаление противоправной информации стало причиной нового штрафа для Telegram

Мессенджер Telegram обязали выплатить штраф в размере 5 млн рублей за неудаление данных, носящих противоправный характер.

Мессенджер Telegram обязали выплатить штраф в размере 5 млн рублей за неудаление данных, носящих противоправный характер.

Решение вынесено в соответствии с двумя протоколами Роскомнадзора, рассказали в пресс-службе Таганского суда Москвы, передает ТАСС.

"Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ", — заявили в суде.

Оба протокола были составлены по указанной статье. Согласно документам, Telegram должен выплатить по 2,5 млн рублей, в сумме — 5 млн рублей.