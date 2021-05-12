Суд назначил казанскому стрелку два месяца ареста с содержанием под стражей

Суд постановил назначить Ильназу Галявиеву два месяца ареста с содержанием под стражей.

Советский районный суд Казани назначил Ильназу Галявиеву, расстрелявшему девять человек в гимназии №175, два месяца ареста с содержанием под стражей.

Напомним, что 11 мая 19-летний Галявиев расстрелял семерых детей и двух учителей в казанской гимназии №175, а также взорвал самодельное устройство внутри образовательного учреждения. После задержания убийца говорил, что он «бог», а внутри его находится «монстр». Следователи констатировали, что Галявиев находится в неадекватном состоянии.

Оружие преступника было на него официально зарегистрировано. Об этом сообщал глава Республики Татарстан Руслан Минниханов.

Сегодня, 12 мая, в Казани день траура. По всей стране люди несут свечи и игрушки к представительствам республики. В Краснодаре баскетбольный матч между командами «Локомотив» и «Химки» начали с минуты молчания. В Сочи парк, где находится памятник первому учителю, стал общим местом скорби.