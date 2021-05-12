Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:24   12 Мая 2021
Происшествия

Обвиняемого в расстреле гимназистов Галявиева доставили в суд

Обвиняемого в расстреле гимназистов Галявиева доставили в суд

Силовики привезли в Советский суд Казани Ильназа Галявиева. Ему предъявлено обвинение по статье о массовом убийстве.

Фигуранту будет избрана мера пресечения, следствие настаивает на его аресте, передает ФАН с места события.

В правоохранительных органах считают, что Галявиев спланировал атаку на гимназию №175. Фигурант вошел в здание образовательного учреждения и начал расстреливать подростков из дробовика. Учителя пытались ценою собственной жизни защитить школьников. В результате бойни погибли семь детей и двое взрослых.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #стрельба #казань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров