Обвиняемого в расстреле гимназистов Галявиева доставили в суд

Силовики привезли в Советский суд Казани Ильназа Галявиева. Ему предъявлено обвинение по статье о массовом убийстве.

Силовики привезли в Советский суд Казани Ильназа Галявиева. Ему предъявлено обвинение по статье о массовом убийстве.

Фигуранту будет избрана мера пресечения, следствие настаивает на его аресте, передает ФАН с места события.

В правоохранительных органах считают, что Галявиев спланировал атаку на гимназию №175. Фигурант вошел в здание образовательного учреждения и начал расстреливать подростков из дробовика. Учителя пытались ценою собственной жизни защитить школьников. В результате бойни погибли семь детей и двое взрослых.