Павел Дуров заявил, что казанский стрелок создал Telegram-канал за 20 минут до атаки

Предприниматель Павел Дуров, в чьем мессенджере Telegram зарегистрировался стрелок, высказался о трагедии в казанской гимназии.

Предприниматель Павел Дуров, в чьем мессенджере Telegram зарегистрировался стрелок, высказался о трагедии в казанской гимназии.

Происшествие случилось в Казани 11 мая. Бывший ученик гимназии №175 открыл стрельбу внутри здания, в результате погибли девять человек и еще 25 пострадали. Незадолго до атаки стрелок завел аккаунт в Telegram. Павел Дуров прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что казанский стрелок зарегистрировался в мессенджере за 20 минут до атаки и до последнего не раскрывал своих планов.

"На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до атаки стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. <...> Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", — написал Дуров у себя в Telegram.

Предприниматель назвал трагедию в Казани чудовищной. Он согласился, что искать виноватых в случившемся нужно, начиная от создателей компьютерных игр до директоров школ.