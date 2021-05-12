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17:26   12 Мая 2021
Россия

Челябинская чиновница пойдет под суд за взятку в 50 тысяч рублей

Челябинская чиновница пойдет под суд за взятку в 50 тысяч рублей

В Челябинске будут судить бывшую сотрудницу Минэнерго Елену Лябову за получение взятки в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По словам надзорного органа, обвинительное заключение уже готово, дело направлено в суд.

По данным уголовного дела, осенью 2019 года к Лябовой, занимавшей пост заместителя руководителя управления, обратился директор одной из частных компаний. Он попросил подготовить документы, которые позволят установить выгодные тарифы на электроэнергию. Взятку чиновница получила через посредника.

Лябову будут судить по статье «Получение взятки в значительном размере», которая предусматривает или внушительные штраф в несколько сотен тысяч рублей, или тюремное заключение на срок до шести лет.

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#суд #взятка #челябинск

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