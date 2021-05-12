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17:06   12 Мая 2021
Происшествия

Лжеминер школы в Крыму попал под уголовную статью

Лжеминер школы в Крыму попал под уголовную статью

Сотрудники Следственного комитета по Республике Крым возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, опубликовавшего в соцсети предупреждение о подрыве школы.

Житель Красногвардейского района разместил в социальной сети информацию о якобы готовящемся взрыве в местной школе. Автор угрозы решил таким способом "проверить" эффективность работы ФСБ.

Спустя некоторое время мужчину задержали. На допросе лжеминер признался в содеянном. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном отделении СК России.

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#крым #фсб #взрыв #угроза #школа

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