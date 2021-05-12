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17:16   12 Мая 2021
Россия

В Чите неутвержденный вице-премьер ушел с заседания до его окончания

В Чите неутвержденный вице-премьер ушел с заседания до его окончания

Исполняющего обязанности зампреда Правительства Забайкалья Илью Акишина, который сегодня покинул заседание законодательного собрания, не отчитавшись о проделанной работе, не утвердили в должности зампреда. Об этом сообщает местный портал «Чита.ру».

Против его кандидатуры в ходе тайного голосования выступили 25 из 47 народных избранников. Позже в пресс-службе правительства отметили, что Акишин ушел с собрания из-за важной встречи с крупным инвестором и уже принес свои извинения депутатам.

«Участие в законодательном собрании должен был принимать заместитель министра, который ошибся по времени и не смог выступить перед депутатами с докладом», – говорится в сообщении.

Отметим, в должности зампредов правительства а заседании утвердили Инну Щеглову и Татьяну Цымпилову. До этого они также, как и неутвержденный кандидат Акишин, являлись вице-премьерами с приставкой «и.о.».

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#чита #забайкальский край #законодательное собрание #кадровые назначения

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