Депутат ЗакСа Петербурга назвал ежегодный доклад Беглова высокопрофессиональным

Доклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова показал готовность правительства к выходу из кризиса после пандемии. Об этом заявил депутат ЗакСа Юрий Бочков.

Доклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова показал готовность правительства к выходу из кризиса после пандемии. Об этом заявил депутат ЗакСа Юрий Бочков.

Градоначальник выступил 12 мая с ежегодным отчетом о работе правительства. По словам Бочкова, доклад Беглова был высокопрофессиональным и продемонстрировал готовность города выйти из кризиса после пандемии.

Депутат ЗакСа отметил, что выступление градоначальника было разделено на две части. Первую составляющую он посвятил пандемии коронавируса. В ней губернатор дал оценку всех событий прошедшего года.

Вторая часть доклада коснулась стратегического развития Санкт-Петербурга. Беглов рассказал о задачах, которые стоят перед городом. В ходе выступления градоначальник подчеркнул, что потребуются дополнительные финансы для строительства социальных объектов, передает Nation News.