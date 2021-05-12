The National Interest: Иран готовится выступить против Израиля в секторе Газа

Западные эксперты уверены, что в Тегеране прорабатывают план сотрудничества с палестинцами.

Напряженной обстановкой в Израиле могут воспользоваться иранские генералы, которые уже давно выступают против существования еврейского государства. С таким предположением выступили эксперты американского консервативного журнала The National Interest (NI).

В качестве доказательств специалисты привели недавние слова командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, бригадного генерала Хосейна Салами. Рассуждая об «уязвимых местах» Израиля, он дал понять, что страну можно одолеть «одним сокрушительным ударом».

Вектор израильской политики все больше склоняется к концепции уничтожения Израиля, считают эксперты NI. Заявление Салами на этом фоне выглядит вполне логично, хотя иранцам не стоит переоценивать возможности своих ракет. Последние события на священной земле показали, что Иерусалим отлично умеет отражать атаки с помощью «Железного купола» (системы противоракетной обороны, ПРО).

The #IronDome is truly a life saver! This is the Iron Dome in action tonight, as rockets are fired at southern #Israel from #Gaza! pic.twitter.com/y4HCyaTntK — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 10, 2021

«Купол» в состоянии защитить израильтян и от посягательств со стороны Ирана. От границ ближневосточного государства до Тель-Авива чуть больше тысячи километров. Этого вполне хватит, чтобы «достать» до Израиля баллистическими ракетами большой дальности, отмечают авторы NI.

С сухопутными силами Ирана обстановка куда сложнее. Чтобы бойцы КСИР подошли к израильским границам, им нужно пройти по территории Ирака или пересечь район Персидского залива для разворота на другой стороне Аравийского полуострова. Такие долгоиграющие маневры — настоящий подарок для ВВС Израиля, которые не упустят случая ударить по изнуренной пехоте.

Таким образом, у Ирана нет подходящего сценария для успешной атаки на Израиль за исключением, разве что, возможности сбросить на Иерусалим ядерную бомбу, полагают эксперты NI. Таким оружием, впрочем, Тегеран в настоящий момент не располагает.

«Иран, конечно, может применить террористическую тактику, что отнюдь не выходит за рамки возможного. Небольшие, тайные теракты по схеме "бей и беги" могут быть тем, что имел в виду Салами, говоря о "целенаправленных ударах", которые могут "разрушить Израиль". <…> Однако, как и в случае с противовоздушной обороной, Израиль, безусловно, обладает опытом в борьбе с терроризмом по очевидным причинам», — пишет Крис Осборн, редактор NI.

Мысль западного коллеги дополнил военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, на открытое столкновение с Израилем Иран не решится, что бы не говорил Хосейн Салами. Наиболее вероятный сценарий — это ресурсная поддержка палестинцев через Египет, но также не стоит исключать участие в конфликте группировок, спонсируемых Тегераном.

«И их может спонсировать не только Иран, но и другие арабские страны. Поэтому прямое вмешательство Ирана, по крайней мере в начале конфликта, маловероятно. Страна может попытаться наладить поставки оружия в сектор Газа, причем сделать это можно сейчас только через Египет. Это сложная схема, потому что Египет не заинтересован в эскалации отношений с Израилем, хотя ряд поставок на палестинские земли уже осуществляется. Там, в основном, речь идет об оружии кустарного производства», — рассуждает Юрий Кнутов.

Разбить израильскую армию «одним сокрушительным ударом», как завещал бригадный генерал КСИР Хосейн Салами, практически невозможно, добавил военный эксперт. Козырь войск под шестиконечной звездой — высочайший уровень морального духа и боевой подготовки. Среди всех государств Востока Израиль может похвастаться самой сплоченной и выносливой армией.

О том, как в противостоянии с палестинцами Израиль начал терять города, «Политика Сегодня» писала ранее. Об истоках многовекового конфликта можете также прочитать в нашем материале.