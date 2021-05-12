Евгению Ройзману в суде дали 30 часов обязательных работ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

Суд ранее признал виновным Ройзмана в организации незаконного митинга 21 апреля и вынес решение арестовать бывшего мэра. По версии следствия, обвиняемый допустил нарушения при публикации записей в социальной сети. Он агитировал людей принять участие в несанкционированной акции, размещая ссылки на сайт осужденного блогера Алексея Навального.

Таким образом, бывший глава города проведет в спецприемнике девять суток, а за участие в митинге должен понести наказание в виде обязательных работ в течение 30 часов. Всего на политика было составлено три протокола — два по статье об организации акций 31 января и 21 апреля (часть 2 статьи 20.2 КоАП), еще один — за участие в акции 21 апреля (часть 5 статьи 20.2 КоАП).