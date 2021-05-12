Житель Крыма сознался в ложном минировании школы

Задержанный после публикации о готовящемся теракте в одной из крымских школ местный житель дал признательные показания.

Задержанный после публикации о готовящемся теракте в одной из крымских школ местный житель дал признательные показания.

Сотрудники ФСБ провели операцию по поимке 26-летнего мужчины, проживающего в селе Амурское, который ранее опубликовал пост в социальных сетях о нападении в населенном пункте Октябрьское. По словам злоумышленника, своими действиями он хотел проверить работу спецслужб. Он отметил, что раскаивается в совершенном правонарушении, сообщало Федеральное агентство новостей.

Правоохранители уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. В скором времени они могут возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении крымчанина.