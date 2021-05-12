Казанский стрелок хранил в квартире компоненты для изготовления бомбы

Правоохранители провели обыск в квартире 19-летнего юноши. Житель Казани обвиняется в убийстве детей и взрослых в гимназии №175.

Правоохранители провели обыск в квартире 19-летнего юноши. Житель Казани обвиняется в убийстве детей и взрослых в гимназии №175.

Фигурант Ильназ Г. хранил дома коробку от дробовика, разрешение на оружие и охотничий билет. Кроме того, в квартире найдены селитра, гвозди, алюминиевая пудра, весы и часовой механизм. По одной из версий, обнаруженное является компонентами для изготовления взрывного устройства, сообщал Life.

Следствие считает, что молодой человек вооружился дробовиком и пришел в гимназию, где открыл огонь по людям. Жертвами нападения стали двое взрослых и семь подростков. Погибших уже похоронили на разных кладбищах на территории Татарстана, сообщал ФАН.