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16:29   12 Мая 2021
Политика

Российская делегация в Донбассе вызвала критику МИД Украины

Российская делегация в Донбассе вызвала критику МИД Украины

Действия России "подрывают" процесс дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Российская делегация во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком посетила ЛДНР 11 мая и 12 мая по случаю седьмой годовщины проведения референдумов о самоопределении республик Донбасса.

На фоне этого события в МИД Украины сообщили, что Москва якобы подрывает процесс политико-дипломатического урегулирования обстановки в Донбассе. В ведомстве рассматривают такие действия в качестве предвыборной кампании перед выборами депутатов Госдумы РФ.

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#донбасс #украина #мид

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