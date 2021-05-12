Российская делегация в Донбассе вызвала критику МИД Украины

Действия России "подрывают" процесс дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Действия России "подрывают" процесс дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Российская делегация во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком посетила ЛДНР 11 мая и 12 мая по случаю седьмой годовщины проведения референдумов о самоопределении республик Донбасса.

На фоне этого события в МИД Украины сообщили, что Москва якобы подрывает процесс политико-дипломатического урегулирования обстановки в Донбассе. В ведомстве рассматривают такие действия в качестве предвыборной кампании перед выборами депутатов Госдумы РФ.