Украинским властям необходимо изменить политику для того, чтобы граждане перестали массово уезжать за границу, заявил журналист Сергей Форест.

Украинским властям необходимо изменить политику для того, чтобы граждане перестали массово уезжать за границу, заявил журналист Сергей Форест.

Обстановка в Незалежной не меняется уже несколько лет. Люди, ворующие у народа, покупают виллы, а пенсионеры не могут позволить себе оплатить коммунальные услуги. Население Украины продолжит стремительно покидать родину, если власти не изменят политическое направление.

"Чтобы вернуть украинцев, в самой Украине нужно кардинально изменить политику, взять левый курс", — заявил журналист в интервью "Украине.ру".

Исследования показывают, что почти 70% украинцев испытывают разочарование, оценивая ситуацию в своей стране. Оказалось, что 68% граждан считают неправильным "движение", которого придерживаются украинские власти. Еще чуть больше половины опрошенных заявили об ухудшении экономического положения государства, около 40% из них ожидают обострения ситуации в будущем.

Ранее украинские шахтеры устроили демонстрацию с требованием к Киеву погасить задолженности по зарплате и провести модернизацию условий работы. Сотрудники протестуют у офиса президента Владимира Зеленского.