Сенатор Джабаров назвал отказ США выдавать визы вредностью

Отказ США выдавать недипломатические неиммиграционные визы связан с вредностью Вашингтона. Об этом заявил первый сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Отказ США выдавать недипломатические неиммиграционные визы связан с вредностью Вашингтона. Об этом заявил первый сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров.

По его словам, Белый дом пытается усложнить процесс, поскольку американцев в Россию приезжает меньше, чем россиян в США.

"Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности", — сказал сенатор.

При этом действия Вашингтона ставят под вопрос деятельность консульских подразделений. Джабаров объяснил, что функцией любого генконсульства является выдача виз.

Сенатор добавил, что инициатива США обусловлена комплексным ухудшением отношений с Россией. Однако рано или поздно американцы поймут, что Москва не является врагом, и будут готовы к сотрудничеству, сообщает сайт 360tv.ru.