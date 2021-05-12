Мосгорсуд подтвердил вину Соболь по делу о защите репутации Пригожина

Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к соратнице блогера Алексея Навального Любови Соболь.

Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к соратнице блогера Алексея Навального Любови Соболь.

В Мосгорсуде 12 мая состоялось заседание, в ходе которого рассматривалась апелляционная жалоба юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь на решение Тверского суда от 10 ноября 2020 года. Тогда суд удовлетворил иск Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязав Соболь и телеканал "Царьград" подготовить и опубликовать в Сети видеоопровержение, а также удалить порочащие истца недостоверные сведения.

Соболь в очередной раз не явилась на судебное заседание, несмотря на то, что суд предоставлял ей возможность принять участие в процессе в любой приемлемой форме. Суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу при отсутствии Соболь, передает пресс-служба компании "Конкорд".

"По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 11 мая Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к Любови Соболь. Соратница Навального обязана выплатить бизнесмену компенсацию причиненного морального вреда в размере 500 тысяч рублей по каждому из двух исков.