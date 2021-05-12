Задержанного стрелка из Казани обвиняют в убийстве нескольких человек

Следственный комитет сегодня предъявит обвинение Ильназу Галявиеву по уголовному делу о массовом убийстве. Молодого человека задержали после стрельбы в казанской гимназии №175.

Следственный комитет сегодня предъявит обвинение Ильназу Галявиеву по уголовному делу о массовом убийстве. Молодого человека задержали после стрельбы в казанской гимназии №175.

После предъявления обвинения следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявила Петренко.

Напомним, уголовное дело об убийстве двух и более человек было возбуждено накануне, после трагедии в казанской гимназии. Вооруженный Ильназ Галявиев вошел в учреждение и открыл стрельбу, в результате которой погибли семь школьников и двое учителей.